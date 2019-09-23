صور.. جوميز يزور المتحف الوطني ويُشارك أداء العرضة السعودية

زار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي جوميز، المتحف الوطني، وسيشارك في أداء العرضة السعودية، مساء اليوم الأحد، وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89. وارتدى جوميز الجلباب أثناء زيارته للمتحف الوطني، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية هناك، حيث نشر حساب المتحف الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لنجم الهلال.

وعلق حساب المتحف قائلًا: “أُسعدنا بزيارة لاعب ونجم نادي الهلال بافيتيمبي جوميز للمتحف الوطني، واستمع لشرح عن القاعات والمقتنيات الموجودة، وأشاد بجمالية العرض المتحفي للقاعات ودور المتحف في إبراز المقتنيات الأثرية”. وأشار حساب المتحف الوطني الرسمي، إلى أن جوميز سيشارك في أداء العرضة السعودية، ودعا الجماهير للحضور والمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ89.