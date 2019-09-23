إصابة 8 أفراد من عائلة واحدة في حادث انقلاب سيارة بالباحة

أسفر حادث مروري -مساء اليوم الأحد- على طريق قلوة الفرشة بمنطقة الباحة، عن وقوع 8 إصابات من عائلة واحدة. وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقّت بلاغًا على الرقم الموحد (997) في تمام الساعة (16:10) مساء اليوم الأحد، عن حادث انقلاب سيارة على طريق قلوة الفرشة قبل النفق.

وأضاف الزهراني، أنه تم توجيه 5 فرق إسعافية من الهلال الأحمر لموقع الحادث، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع، اتضح وجود 8 إصابات بالموقع وجميعهم من عائلة واحدة، من بينها إصابتان خطيرتان. وتابع الزهراني، أنه تم التعامل مع الإصابتين الخطيرتين إسعافيًّا بالموقع ونقلتا من قبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة العامّ. مشيرًا إلى وجود 3 إصابات متوسطة و3 إصابات أخرى بسيطة، وتم التعامل معها إسعافيًّا أيضًا ونقلها لمستشفى قلوة العامّ.