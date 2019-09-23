أكد الشيخ الدكتور عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، أن الشعور بالانتماء للوطن هو غريزة في الطبيعة الإنسانية.
وقال «المطلق»:«الشعور بالانتماء للوطن غريزة في الطبيعة الإنسانية، تمليها الفطرة السليمة، ويؤكدها الدين فالوطن بلد العقيدة والمقدسات، وعلى كل أبنائه واجب الدفاع عنه في كل المجالات، والتعاون مع ولاة الأمر فيما يوطد الأمن ويخذل الأعداء ويحفظ الأمانة. قال تعالى:{واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا}». يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم الوطني 89 الذي تحتفل به المملكة باليوم الوطني 89، تحت شعار «همة حتى القمة».
كانت هذه تفاصيل خبر المطلق: على كل أبناء الوطن التعاون مع ولاة الأمر لخذلان الأعداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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