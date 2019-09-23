وزير الحج والعمرة: 89 عامًا من الاهتمام الكبير للمملكة بالحرمين الشريفين

رفع وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال الوزير بنتن، في تصريح صحفي: في مناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة نستلهم قيم الإيمان والتضحية من مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ومن أبنائه البررة من بعده ليتعلم منها أجيال الحاضر والمستقبل ليكونوا خير سواعد في بناء هذا الوطن لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

وأضاف: 89 عامًا والمملكة قلب العالم ومهبط الوحي ومنبع الرسالة تستقبل ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتولي جلّ اهتمامها وعنايتها بالحرمين الشريفين منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر للملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، حيث يشهد الحرمان الشريفان توسعات تاريخية وتطويرًا للبنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتجند الدولة -أعزها الله- كل طاقاتها ومواردها لخدمة ضيوف الرحمن خلال كل مراحل رحلتهم الإيمانية.

وأكد وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن تدشين خادم الحرمين الشريفين بحضور سمو ولي العهد في شهر رمضان الماضي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 يترجم اهتمامهما بالإسلام والمسلمين والعناية الخاصة بضيوف الرحمن.

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وأشار إلى أن البرنامج يُقدم أكثر من 130 مبادرة تشارك فيها أكثر من 32 جهة حكومية، لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية للرؤية الطموحة، وهي تيسير استضافة مزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول للحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وأوضح أن المملكة استقبلت أكثر من 100 مليون حاج منذ عام 1390هـ، وأكثر من 100 مليون معتمر خلال العقود الثلاثة الماضية، وستستقبل هذا العام ما يقارب 10 ملايين معتمر خلال عام واحد، وبهمة لا تعرف إلا القمة ستستقبل في 2030 أكثر من 30 مليون معتمر كل عام، في ظل ما تسخّره من خدمات متقدمة وتقنيات متطورة، وبشعبها المضياف المحب لخدمة ضيوف الرحمن، إذ لا يخلو بيت في المملكة إلا وفيه من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن.



واختتم وزير الحج والعمرة سائلًا الله -العلي القدير- أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.