مسؤولو محافظة ظهران الجنوب يهنئون القيادة بمناسبة اليوم الوطني

رفع عدد من مسؤولي محافظة ظهران الجنوب التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة، معبرين عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة التي يستحضر فيها الجميع جهود المؤسس الملك عبدالعزيز في توحيد المملكة، تحت راية «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، وإطلاق مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات. وقال محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح «من فضل الله ونعمته على وطننا الغالي أن هيأ له قادة أوفياء سخروا جهودهم للوطن والمواطنين أسهمت في تحقيق الأمن والاستقرار والتقدم والنماء والازدهار» منوهاً بإنجازات المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، في شتى المجالات مواصلة بذلك نهج الملك المؤسس في صياغة نهضتها الحضارية والموازنة بين تطورها التنموي والتمسك بقيمها الدينية والأخلاقية. وأضاف «تأتي رؤية المملكة 2030 لتبقى نقلة نوعية للوطن ومكانته التنموية والاقتصادية والسياسية، وتكرس المفهوم المستقبلي للاستفادة القصوى من ثروات دوت الخليج وأبنائه، وفق نظرة شاملة تضع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف أساس تطور دوت الخليج واستقراره». من جهته، قال رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف «يحق للجميع أن يفخر ويسعد بهذا اليوم الذي استطاع فيه الملك عبدالعزيز أن يوحد أجزاء هذه البلاد المترامية، مشيراً إلى أهمية إبراز منجزات دوت الخليج والعمل الجاد والمخلص لبذل المزيد من الجهد في سبيل الرقي والتطور.

فرحة غامرة

وصف مدير التعليم بالمحافظة سعيد هباش أبو حديد، اليوم الوطني بالمناسبة الخالدة التي يستذكر فيها الملحمة التي قادها الملك عبدالعزيز ودفع الجهود نحو وطن ينعم بالأمن والاستقرار والازدهار، منوهاً بما بذلته المؤسسات التعليمية في رسم الطريق للأجيال وغرس القيم وتأصيل الولاء وشحذ الهمم لتحقيق أهداف القيادة بسواعد شبابها. من جهته، قال مدير مكتب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بظهران الجنوب الشيخ خلف المطيري: نستذكر جميعًا في هذا اليوم الوطني المجيد، مجدنا الذي وضع لبنته الأولى المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ليكون انطلاقة لأجيال تعمل للوطن بكل تضحية وإخلاص نحو تحقيق تطلعاته المستقبلية، التي لا تتوقف عند حد، ولا يوقف طموحها سوى عنان السماء. من ناحيته، شيخ قبيلة آل المحضي بظهران الجنوب الشيخ مشعوف حامد آل المحضي «نعيش فرحة غامرة بمناسبة حلول اليوم الوطني 89 التي ترسم البهجة والسرور في نفوس أبناء شعب وطننا المعطاء، ويتملك المواطن السعودي فيه شعورٌ بالفخر والاعتزاز بالانتماء لهذه البلاد المباركة التي حققت إنجازات عظيمة على المستويات كافة، انعكست معطياتها الإيجابية على دوت الخليج والمواطن بمختلف فئاته، وذلك بفضل الله ثم بفضل ما قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده من أعمال تطويرية مميزة ومشروعات كبيرة في جميع مناطق ومحافظات دوت الخليج الغالي».

رفاهية وكرامة المواطن

وصف مدير شرطة ظهران الجنوب المقدم سعيد يحي القحطاني، اليوم الوطني للمملكة بالفاصل في مسار التاريخ، والعمل نحو التطوير والازدهار والتقدم وقال «اليوم الوطني للمملكة مناسبة غالية علينا جميعاً نستنبط منها الدروس والعبر التي حفرتها سيرة المؤسس الملك عبد العزيز الذي استطاع برؤيته أن يضع قواعد هذا البناء الشامخ، ويشيِّد منطلقاته وثوابته، ويخلف للأجيال ركيزة يستشرف بها ملامح الغد رقياً وتقدماً، في ظل سعي القيادة الحكيمة الدائم لكل ما من شأنه رفعة دوت الخليج ورفاهية وكرامة المواطن». بدوره، قال المشرف العام على المراكز الصحية مدير مستشفى ظهران الجنوب محمد علي آل فرج «إن المملكة وهي تحتفي بيومها الوطني التاسع والثمانين لهذا العام، إنما تستلهم بكل فخر واعتزاز ذكرى توحيدها على يد المؤسس الملك عبد العزيز لتنطلق عبر هذه السنوات نحو آفاق التنمية والرفاهية والعيش الكريم». وسأل آل فرج، الله تعالى أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على بلادنا وهي تنعم بالرخاء والعيش الكريم، في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين.

أمن وأمان

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أكد مدير إدارة جوازات المحافظة فيصل ناصر الشهراني، أهمية الحفاظ على دوت الخليج والدفاع عنه، وقال «الشعب هم وقود دوت الخليج لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي يتطلع لها ولاة الامر»، سائلاً الله أن يحفظ البلاد من كل شر ومكروه وينصر الجنود البواسل على الحدود. مؤكدا أن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان رغم ما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية، يؤكد بكل وضوح النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعباً، على مواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 التي جاءت وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده. من جهته، قال رئيس نادي العرين حسين محمد الوادعي «إن ما تنعم به المملكة من أمن وأمان رغم ما يشهده العالم من تقلبات سياسية واقتصادية، يؤكد بكل وضوح النهج الراسخ والعزيمة الصادقة لهذه البلاد قيادة وشعباً، على مواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 التي جاءت وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده». أما رئيس نادي العرين السابق عضو مجلس الأهالي ناصر أحمد آل المؤنس فقد أشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين سجل مثالاً رفيعاً للقائد التاريخي الملهم لأمته، الباعث لحيويتها ونهضتها، وجسّد صورة رائعة من صور التلاحم بين المواطن والقيادة الحكيمة، وسعى بفكره النيِّر إلى تأكيد عمق الود الذي يسود هذه العلاقة المتينة، منذ تأسيس هذا الكيان على يد الملك المؤسس.

لحمة وطنية

من جانبه، أكد مدير وحدة مرور ظهران الجنوب العقيد محمد صالح البشري أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لاسترجاع ملحمة تاريخية خاضها الملك المؤسس، تم فيها جمع الشمل ولم شتات هذا دوت الخليج المعطاء، فيما تطرق عميد كلية العلوم والآداب بظهران الجنوب نائب المشرف على وحدة التوعية الفكرية بكليات البنين وفروع الجامعة، الدكتور مسفر أحمد الوادعي، النظر إلى ما تنعم به البلاد من لحمة وطنية بين القيادة والشعب، وأشار إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها «التعليم الجامعي» تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وشركائها بالقطاعين الحكومي والخاص.

مناسبة في الذاكرة

قال مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم ظهران الجنوب طارق علي آل فرحان:«إن اليوم الوطني مناسبة محفورة في الذاكرة والوجدان، هذا اليوم الذي تحقق فيه التكامل والوحدة، وهو اليوم الذي يشهد له التاريخ بمدى التطور والازدهار الذي حدث في هذه البلاد المباركة، هذا يوم يرفع فيه كل مواطن سعودي رأسه شموخاً وفخراً بما تحقق على أرض وطنه المعطاء». بدوره، بين المساعد للشؤون التعليمية بإدارة التعليم بالمحافظة سعيد سعد الوادعي أن اليوم الوطني يرمز لمرحلة استثنائية تربط الحاضر بالماضي وتجدد الملاحم والبطولات التي قادها الملك المؤسس مع رجاله لتوحيد وطن الشموخ، لتكون المملكة العربية السعودية محط أنظار العالم أجمع. من جهته، قال رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب ناجي سالم الوادعي «تحل مناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة حاملة معها معاني تستحق التوقف احتراماً واجلالاً لصانع تاريخ هذا اليوم القائد المؤسس الملك عبدالعزيز، ليكمل مسيرة البناء أبناؤه حتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، حيث جعلت القيادة تنمية المواطن هدفاً ومقصداً في جميع برامجها وإستراتيجياتها المتعددة. بدوره، قال عضو المجلس البلدي بظهران الجنوب ناصر عون آل نملان «مناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة تدعونا لاستحضار مسيرة عظيمة وإنجازات كبيرة للملك المؤسس والملوك من بعده لتصل لذروتها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي نهض بالمملكة لآفاق جديدة جعلها تتبوأ مكانة مرموقة بين الدول المتقدمة».