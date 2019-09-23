مدير تعليم عنيزة يهنيء القيادة باليوم الوطني



قدم مدير تعليم عنيزة محمد سليمان الفريح، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمناسبة اليوم الوطني الـ 89، وقال «نحتفل في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام بهذه المناسبة التاريخية والذكرى الوطنية الغالية، ذلك اليوم الذي أعلن فيه المؤسس الراحل الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن توحيد هذا دوت الخليج الغالي، وأسس قاعدته الصلبة التي انطلق منها أبناؤه البررة لمواصلة مسيرة التنمية والازدهار، وشهدت البلاد نهضة تنموية في مختلف المجالات». وأوضح الفريح، أن اليوم الوطني هو يوم فخر وعز لمنجزاتٍ نعيشها واقعاً ونعمل على تعزيزها مستقبلاً، في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومكملاً لمسيرة والده المؤسس وإخوته الملوك، مؤكداً أن الجميع يساهم في كل ما يخدم العلم والتعليم، فالوطن يستحق منا تكاتف الجهود والسواعد لبناء مستقبلٍ يعمه الإشراق والأمجاد. مشيرا إلى أن الدولة حفظها الله تقدم دعما منقطع النظير للتعليم وتولي المعلم والطالب أهمية كبرى، حتى تحققت العديد من الإنجازات التي لم تكن لتتحقق لولا الله ثم اهتمام القيادة الرشيدة وعطاء أبناء دوت الخليج، مختتما حديثه بتهنئة القيادة الرشيدة والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية والسعيدة، داعياً الله أن يديم على دوت الخليج نعمة الرخاء والأمن والأمان والاستقرار.

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