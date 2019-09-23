أمانة عسير: 5 آلاف شخص و 747 آلية لتجهيزات اليوم الوطني

سخرت أمانة منطقة عسير كافة إمكاناتها لأعمالها واستعداداتها لاحتفاء اليوم الوطني الـ89، وذلك بهدف إبراز هذه المناسبة وما تحمله من مضامين تعزز اللحمة الوطنية، وتستذكر من خلالها الأجيال قصة كفاح الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه-.

فريق عمل

أوضح وكيل الأمين للخدمات عبدالله المصلح أن أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها باشرت التجهيزات لهذه المناسبة منذ وقت مبكر بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص للإشراف على التجهيزات والاستعدادات لهذه المناسبة والتنسيق مع الجهات الحكومية المدرجة ضمن روزنامة الفعاليات الموزعة على خارطة مدينة أبها الحضرية، منبهاً إلى أنه تم التخطيط ورسم الإستراتيجيات منذ وقت مبكر بتوجيهِ ومتابعةِ أمين منطقة عسير وليد الحميدي.

تقديم الخدمات

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نوه المصلح بأن الأمانة قد سخرت أكثر من 5 آلاف من القوى البشرية مُدّعمين بنحو 747 آلية ومعدة متنوعة، وذلك لتقديم الخدمات الضرورية والحيوية خلال أيام الاحتفاء باليوم الوطني، إضافة إلى الأعمال التي انتهت ومنها تجهيز المواقع العامة وتهيئتها مثل المتنزهات والحدائق ومواقع الفعاليات، فيما رفعت مستوى الاستعداد والجاهزية للقوى البشرية العاملة والمراقبين، وذلك لتوفير صيانة دورية ومساندة مستمرة على مدار 24 ساعة، مؤكداً أن أمانة المنطقة حرصت على تجهيز فريق عمل متكامل للإشراف ومتابعة تجهيزات اليوم الوطني بكافة الاتجاهات بتوجيه ومتابعة أمين منطقة عسير وليد الحميدي لإبراز مناسبة اليوم الوطني بالشكل المأمول.

الشؤون الصحية

من ناحية أخرى، أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير عن مشاركتها في اليوم الوطني عبر 17 مبادرة متنوعة تشمل التبرع بالدم للمرابطين البواسل على الحدود تحت شعار «فداء»، إضافة إلى مبادرة «رشاقة وتثقيف» لرفع الوعي الغذائي والعلاجي لدى المواطنين والمقيمين. وأوضحت صحة عسير أنه ستتم زيارة الجنود البواسل المرابطين على الحدود لتقديم الخدمات الطبية والتدريب الإسعافي اللازم لهم عبر أبطال الصحة.