ملوك وزعماء وقادة العالم يهنئون خادم الحرمين وولي العهد باليوم الوطني

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، برقيات التهنئة من ملوك ورؤساء وقادة العالم بمناسبة اليوم الوطني الـ86 للمملكة، مشيدين بالنهضة التنموية والإنجازات الحضارية التي شملت مختلف المجالات، وعززت من مكانة المملكة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها.

قادة الإمارات يهنئون

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة. كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. كما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيات تهان من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمناسبة اليوم الوطني ال 89 للمملكة. كما تلقى ولي العهد برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

البحرين: أمنياتنا للسعودية بمزيد من التقدم

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من أخيه ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية التاسع والثمانين.

وأعرب جلالته خلالها عن أطيب تهانيه وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد، وللشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

اليمن: المملكة أياديها البيضاء تجاه الجميع

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تهنئة من أخيهما فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وأشاد فخامته في برقيتيه بالجهود الكبيرة التي تقدمها السعودية لبلاده في مختلف المراحل والظروف، وعلى مختلف المستويات والصعد وفي هذه المرحلة الراهنة، كما كانت كذلك على الدوام من خلال أوجه الدعم المختلفة للشعب اليمني، في إطار قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال «وقبل هذا وذاك نعبر عن اعتزازنا للتضحيات الجسيمة التي قدمتها المملكة لليمن، أرضا وإنسانا، لتجسيد واحدية الهوية والهدف والمصير المشترك»، معربا عن موقف بلاده الذي لا يتزحزح كداعم وحليف للمملكة في وجه التحديات والتربصات التي تحاول عبثا الأيادي الإيرانية وأدواتها المارقة من تعكير صفو واستقرار أمن المملكة.

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وأكد الرئيس اليمني مكانة المملكة وما تمثله من قيمة للعالم العربي والإسلامي من خلال إسهاماتها وأياديها البيضاء تجاه الجميع، معربا باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن أحر التهاني وأطيب التمنيات لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، وللشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، متمنيا لهما موفور الصحة والسعادة.

الكويت: علاقة تاريخية راسخة تجمع بلدينا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وأشاد أمير الكويت بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، من نهضة تنموية بارزة وإنجازات حضارية شملت مختلف المجالات عززت من المكانة الإقليمية والدولية الرفيعة التي تتبوأها، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية، وأن يحقق للمملكة وشعبها الكريم مزيدا من الرقي والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

ونوه بعمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة والراسخة، وعلى عرى الروابط الأخوية التي تجمع القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين برقيتي تهنئة مماثلتين من نائب أمير الكويت وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، مشيدين بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وبما حققته المملكة من إنجازات تنموية شملت كافة الميادين.

عمان: أمنياتنا الصادقة بالرقي والازدهار

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة من سلطان عمان، السلطان قابوس بن سعيد، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة. وأعرب جلالة السلطان قابوس بن سعيد في برقيته عن تهانيه الخالصة لأخيه خادم الحرمين الشريفين، وتمنياته الصادقة له بموفور الصحة والعافية، سائلا الله تعالى أن يعيد عليه هذه المناسبة وقد تحقق المزيد مما يصبو إليه الشعب السعودي الشقيق من تقدم ورقي وازدهار.