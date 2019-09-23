أمير الرياض يرعى احتفالية التعليم

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر حفل وزارة التعليم بمناسبة اليوم الوطني الـ89، وذلك في المبنى الرئيس للوزارة بطريق الملك عبدالله بالرياض، تحت شعار «همة حتى القمة»، بحضور معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ويتضمن الاحتفال عدداً من الفقرات والفعاليات المتنوعة، تشمل المعرض المصور «رؤية وطن»، والحائط الإلكتروني، وأوبريت «وطن الشموخ»، بمشاركة طلاب وطالبات التعليم في الرياض، كما سيتضمن الحفل تكريم الطلاب المتميزين في التعليم العام والتعليم الجامعي.

وتشتمل فعاليات الوزارة المفتوحة للجمهور في اليوم الوطني على «جادة دوت الخليج» خارج مبنى الوزارة، وذلك عصر اليوم، وتضم مسرحاً للطفل يفسح المجال لتنمية روح الإبداع لدى الصغار، للتعبير عن فرحتهم بوطنهم والانتماء له والولاء لقيادته، ومرسماً حراً يوفر مساحة للأعمال الفنية الوطنية، وإثراء المكان بلوحات معبرة عن تنمية دوت الخليج، كما سيقام على هامش الاحتفاء ورشة للخط العربي، والعديد من المسابقات الرياضية والعلمية المصاحبة.