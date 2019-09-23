1.3 مليار مشاريع تنفذ بصحة القصيم



أكد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم مطلق بن دغيّم الخمعلي، أنه في كل عام تتجدد ذكرى اليوم الوطني للمملكة ويتجدد معها الاعتزاز بالإنجازات العظيمة لوطننا الغالي، منذ أن وحده المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، الذي استطاع بحنكته وقيادته ورأيه السديد أن يجمع شتات دوت الخليج، ويسود الأمن والأمان على منهج كتاب الله وهدي النبي الكريم. وقال مدير عام الشؤون الصحية بالقصيم «في اليوم الوطني، اليوم التاريخي، الذي نستذكر فيه ما تحقق لوطننا من قفزات تنموية متلاحقة، أسهمت في بناء الإنسان والمكان في جميع الجوانب لتكون المملكة في مصاف الدول المتقدمة وأكثرها تقدماً وتطوراً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ». وأضاف أن «منطقة القصيم من بين مناطق المملكة التي نالها نصيب التطوير في الخدمات الصحية، وهذا يمثل ترجمةً لاهتمام الدولة لتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، انطلاقاً من رؤية المملكة 2030 لتحسـين كفاءة وفعالية قطاع الرعاية الصحية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمة الصحية»، لافتاً إلى أنه بلغ تكلفة إجمالي المشاريع الصحية المنتهية والجاري تنفيذها للعام الماضي 1440هـ، 1.3 مليار ريال، في حين تم الانتهاء من تنفيذ 10 مشاريع صحية بتكلفة إجمالية قرابة 266 مليون ريال، مؤكداً أن على الجميع مسؤولية عظيمة تجاه وطننا للمحافظة وحماية المكتسبات والمقدرات التي تحققت لوطننا العظيم، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذا دوت الخليج الأمن والأمان والعزة والاستقرار، وأن يحمي جنودنا البواسل المرابطين على الحدود.

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