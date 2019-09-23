عروض العثيم في اليوم الوطني خصومات متميزة بدءًا من 23 سبتمبر

ليس من شك أن عروض العثيم تحظى باهتمام العديد المقيمين في السعودية، حيث يعتبرها الكثيرون الشركة الثانية على مستوى المملكة في التجارة بالتجزئة وطرح التخفيضات المتميزة بعد بنده، وبكل تأكيد سوف تحرص الأسواق على التواجد وبقوة في احتفالات اليوم الوطني السعودي، والتي تبدأ بشكل رسمي غدًا الإثنين، وتوافقًا مع هذه المناسبة فسوف تستمر خصومات العثيم لمدة ثلاثة أيام متتالية، وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء وتنتهى مع نهاية العرض الأسبوعي الرئيسي والذي انطلق من الخميس الماضي.

عروض العثيم بدءًا من غدًا الإثنين 23 سبتمبر في اليوم الوطني

تحت شعار دام عزك يا وطن ولمدة ثلاثة أيام طرحت الشركة مجموعة من المنتجات التي حظيت بتخفيضات متميزة، وقد تضمنت أرز أبو كاس عبوة 10 كيلو وقد شمل العرض كيسين لكل عميل بسعر 54 ريال، ودجاج الوطنية المجمد والذي يتميز بشهرته الكبيرة بين السعوديين، وكذلك حليب المراعي الغني عن التعريف وقشطة التاج الذهبي، وفول مدمس أمريكانا وشاي ليبتون عبوة 150 كيس كل هذا بمناسبة اليوم الوطني.

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لم يقتصر الأمر في عروض العثيم فقط على ذلك، بل كان هناك لحم العجل على شكل قطع والموز والبصل الأحمر، وكذلك العدس ولبنة بينار التركية والزبدة الإماراتي، والعديد من الماركات التي تنتج زيت الطعام سواء المٌستخدم في القلي أو الطبخ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر حول تلك التخفيضات والأسعار، يمكنكم مطالعة مجلة العروض المرفقة بالأسفل لهذه الأيام الثلاثة.