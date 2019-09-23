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حذّر الأستاذ المساعد واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد العولة، من أَن الموسم الحالي (الصفري) يعد من أشد مواسم الحساسية في السنة بسبب تغير الفصول وكثرة المحسسات في الجو، مشيراً إلى أنه يستمر قرابة الشهر.
ونصح "العولة" في تغريدات من حسابه بـ"تويتر" تحت وسم #حساسية_الأنف، بثلاثة أمور، أولها محاولة تجنب الأماكن التي تثير الحساسية قدر الإمكان، وثانيها عدم المبالغة والإسراف في استخدام غسول الأنف، وآخرها استخدام بخاخات الحساسية لتخفيف الأعراض.
كما طمأن الاستشاري العولة مرضاه الذين يقلقون من استخدام بخاخات الحساسية (الكورتيزون) لعلاج حساسية الأنف خوفاً من الكورتيزون؛ بأن هذه البخاخات موضعية ولا تسبب مضاعفات في الغالب إذا استخدمت بشكل صحيح، ونتائجها في الأنف في علاجات الالتهابات والحساسية مبهرة.
واستعرض استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد العولة، من خلال مقطع فيديو، أفضل طريقة لاستخدام بخاخات الأنف.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 12:52 AM
بسبب تغير الفصول وكثرة المحسسات في الجو ويستمر قرابة الشهر
حذّر الأستاذ المساعد واستشاري الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور محمد العولة، من أَن الموسم الحالي (الصفري) يعد من أشد مواسم الحساسية في السنة بسبب تغير الفصول وكثرة المحسسات في الجو، مشيراً إلى أنه يستمر قرابة الشهر.
ونصح "العولة" في تغريدات من حسابه بـ"تويتر" تحت وسم #حساسية_الأنف، بثلاثة أمور، أولها محاولة تجنب الأماكن التي تثير الحساسية قدر الإمكان، وثانيها عدم المبالغة والإسراف في استخدام غسول الأنف، وآخرها استخدام بخاخات الحساسية لتخفيف الأعراض.
كما طمأن الاستشاري العولة مرضاه الذين يقلقون من استخدام بخاخات الحساسية (الكورتيزون) لعلاج حساسية الأنف خوفاً من الكورتيزون؛ بأن هذه البخاخات موضعية ولا تسبب مضاعفات في الغالب إذا استخدمت بشكل صحيح، ونتائجها في الأنف في علاجات الالتهابات والحساسية مبهرة.
واستعرض استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور محمد العولة، من خلال مقطع فيديو، أفضل طريقة لاستخدام بخاخات الأنف.
، استشاري يحذر من "حساسية الصفري" وينصح بـ 3 أمور.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
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