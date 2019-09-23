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أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد فتح باب التقديم للتنافس على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، في نسختها الثانية.
وتهدف الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.
يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة الأمير محمد بن فهد في خدمة المجتمع، ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وكون هذا الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع؛ هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.
وتقدر قيمة الجائزة بمليون ريال سعودي موزعة على ستة فروع هي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 12:43 AM
في نسختها الثانية .. وتقدر قيمتها بمليون ريال موزعة على ستة فروع
أعلنت جامعة الأمير محمد بن فهد فتح باب التقديم للتنافس على جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل مميز باليوم الوطني، في نسختها الثانية.
وتهدف الجائزة إلى ترسيخ مبادئ المنافسة في اليوم الوطني، والمشاركة الإيجابية مع استثمار ملكات الإبداع لدى الشباب، وتشجيع الموهوبين المتميزين في الأعمال المقدمة في اليوم الوطني، وترسيخ أهمية الإنجازات الوطنية وتعزيز حضورها محليًا وعالميًا.
يأتي ذلك انطلاقًا من دور جامعة الأمير محمد بن فهد في خدمة المجتمع، ومشاركة منها في مناسبات الوطن، وتفاعلاً مع المواطنين بالمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، وكون هذا الاحتفال بهذا اليوم وإظهار منجزات المملكة للعالم أجمع؛ هو من مسؤوليات المجتمع بكل مؤسساته.
وتقدر قيمة الجائزة بمليون ريال سعودي موزعة على ستة فروع هي: "جائزة أفضل فيلم قصير عن اليوم الوطني، جائزة أفضل عمل مجتمعي، جائزة أفضل مشاركة في وسائل التواصل الاجتماعي، جائزة أفضل عمل إعلامي، جائزة أفضل عمل فني، جائزة أفضل عمل أدبي".
، إطلاق جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل عمل متميز باليوم الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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