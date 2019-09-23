، بالصور.. المدينة المنورة تكتسي بالأخضر وتستقبل عرس السعودية بحزمة من الفعاليات ،

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(تصوير: عمار الأحمدي): اكتست المدينة المنورة باللون الأخضر في عرس السعودية التاسع والثمانين معبِّرة عن فرحة أهلها ومسؤوليها باليوم الوطني؛ إذ تغيرت ألوان المنشآت الحكومية إلى اللون الأخضر، فضلاً عن انتشار الأعلام واللوحات في الطرق والشوارع مسجِّلة أجمل معاني الحب والولاء للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.
وفي التفاصيل، أقامت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة ومحافظاتها الكثير من الاحتفالات تزامنًا مع اليوم الوطني الـ٨٩؛ إذ تنوعت الفعاليات في مواقع مختلفة، كحديقة الملك فهد والمركز الثقافي وممشى العباس ومواقع عدة، وكذلك بمحافظات المدينة المنورة. كما سجلت الألعاب النارية حضورًا في تلك المواقع وسط متابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد -حفظهما الله-.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعض المنشآت الحكومية وهي تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا وفرحة باليوم الوطني، كما بذلت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة جهودًا كبيرة في اليوم الوطني، وذلك بتنظيم حركة السير، والمتابعة الأمنية في الشوارع والأحياء السكنية، والمجمعات التجارية.. فيما نشرت العديد من الأفراد والآليات بالشوارع والتقاطعات.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 12:31 AM
"الخليج 365" رصدت انتشار الأعلام واللوحات بالطرق مسجِّلة أجمل معاني الولاء للقيادةبالصور.. المدينة المنورة تكتسي بالأخضر وتستقبل عرس السعودية بحزمة من الفعاليات
(تصوير: عمار الأحمدي): اكتست المدينة المنورة باللون الأخضر في عرس السعودية التاسع والثمانين معبِّرة عن فرحة أهلها ومسؤوليها باليوم الوطني؛ إذ تغيرت ألوان المنشآت الحكومية إلى اللون الأخضر، فضلاً عن انتشار الأعلام واللوحات في الطرق والشوارع مسجِّلة أجمل معاني الحب والولاء للقيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله -.
وفي التفاصيل، أقامت الجهات الحكومية بالمدينة المنورة ومحافظاتها الكثير من الاحتفالات تزامنًا مع اليوم الوطني الـ٨٩؛ إذ تنوعت الفعاليات في مواقع مختلفة، كحديقة الملك فهد والمركز الثقافي وممشى العباس ومواقع عدة، وكذلك بمحافظات المدينة المنورة. كما سجلت الألعاب النارية حضورًا في تلك المواقع وسط متابعة مستمرة من أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان ونائبه الأمير سعود بن خالد -حفظهما الله-.
ورصدت عدسة "الخليج 365" بعض المنشآت الحكومية وهي تكتسي باللون الأخضر ابتهاجًا وفرحة باليوم الوطني، كما بذلت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة جهودًا كبيرة في اليوم الوطني، وذلك بتنظيم حركة السير، والمتابعة الأمنية في الشوارع والأحياء السكنية، والمجمعات التجارية.. فيما نشرت العديد من الأفراد والآليات بالشوارع والتقاطعات.
، بالصور.. المدينة المنورة تكتسي بالأخضر وتستقبل عرس السعودية بحزمة من الفعاليات ،
المصدر : الخليج 365
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