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محمد بن مسعود - الدمام - نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في فندق الماريوت بحي السفارات.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 12:27 AMوكيل إمارة الرياض يحضر حفل "سفارة نيبال"
نيابة عن الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في فندق الماريوت بحي السفارات.
وكان في استقباله لدى وصوله سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.
حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.
، وكيل إمارة الرياض يحضر حفل "سفارة نيبال" ،
المصدر : الخليج 365
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