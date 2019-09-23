||الجديد عندنا|| أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الرابعة من الدوري...

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز في المملكة العربية السعودية، متابعينا يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا المقال عن أحدث ترتيب لقائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين، ومن المعروف أن الدوري السعودي من أقوى الدوريات في المنطقة، لما يضمه من نجوم عالميين يرفعون من مستوى اللاعبين السعوديين، ويتكون الدوري من 16 فريق، يتنافسون على اللقب الذي يحمل لقبه الموسم الماضي نادي النصر.

لقب هداف الدوري السعودي للمحترفين يتنافس عليه العديد من اللاعبين المتميزين، ومن البداية وبعد جولتين يتبين أن نادي الهلال قد أعد العدة للحصول على اللقب، وكذلك لقب هداف المسابقة فجوميز وخربين هم من يتنافسون على اللقب حتى الآن.

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بعد نهاية الجولة الرابعة يأتي لاعب العدالة اليو سيسيه في صدارة الهدفين برصيد 4 أهداف، ويأتي لاعب الهلال جوميز برصيد 3 أهداف، وهو نفس رصيد كلاً من “عمر السومه،رومارينيو، عمر خربين،كارلوس إدواردو، كارلوس أندريا”

قائمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الرابعة

اسم اللاعب اسم الفريق المنتمي له عدد الأهداف التي سجلها اليو سيسيه العداله 4 أهداف جوميز الهلال 3 أهداف عمر السومه الأهلي 3 أهداف رومارينيو الاتحاد 3 أهداف عمر خربين الهلال 3 أهداف كارلوس إدواردو الهلال 3 أهداف كارلوس أندريا العدالة 3 أهداف

مفاجأة كبيرة للجماهير في الدوري هذا العام

رصدت الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، جوائز تشجيعيه للمشجعين لحثهم على الذهاب للمباريات، بأكثر من 35 مليون ريال سعودي يجري عليها سحب نهاية كل مباراة، من مباريات الدوري لجذب الجماهير، كما استحدثت منصة لبيع التذاكر إلكترونياً، تتميز بحصول المشجع على تذكرة المباراة عن طريق الإنترنت، بها رقم المقعد ورقم موقف السيارة، لتوفير الوقت والجهد على المشجعين وتجعل مشاهدة المباراة متعة.