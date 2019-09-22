اليوم الوطني / محافظة شرورة تتزين باللون الأخضر والأعلام احتفاءً باليوم الوطني الـ89



نجران 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

ازدانت شوارع وطرقات وميادين محافظة شرورة بالأعلام وصور القيادة الرشيدة والإضاءات الخضراء، احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وتشهد مدينة نجران ومختلف محافظات ومراكز المنطقة مظاهر احتفالية للتعبير عن مشاعر الحب والانتماء الصادق لهذا الوطن الغالي في عدد من المواقع في المنطقة والمحافظات التابعة لها التي تعكس ابتهاج المواطنين بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع.

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