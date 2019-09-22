اليوم الوطني / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية تهنئة من ملك الأردن بمناسبة اليوم الوطني



عمّان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية

وأعرب الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

// انتهى //

00:04ت م

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عمّان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واستلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية وأعرب الملك عبدالله الثاني باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية وحكومتها عن أصدق التهاني والمشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //00:04ت م0271

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