اليوم الوطني / سفير المملكة لدى بريطانيا يشارك في حفل السفارة احتفاءً باليوم الوطني



لندن 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

شارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة مع المواطنين والطلبة والأسر

وأبرزت فقرات الفعاليات جانباً من الموروث الشعبي لبعض مناطق المملكة وأركان الأطباق الشعبية والقهوة العربية ونقش الحنة والملابس الشعبية، إلى جانب أركان الفنون الموسيقية والتشكيلية والتصويرية .

وحظي ركن الفن التشكيلي بإعجاب الحضور، إذ قدم الفنانون السعوديون أعمالا إبداعية كان أبرزها لوحات " المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولوحات تبرز معالم العاصمة الرياض ومدن المملكة لاسيما المواقع التاريخية " .

وتخلل الاحتفالية التي حضرها منسوبو السفارة وملاحقها ومكاتبها توزيع الهدايا والأعلام الوطنية، إلى جانب الفقرات الشعرية التي تغنت بتاريخ ومجد الوطن .

// انتهى //

23:43ت م

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لندن 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة مع المواطنين والطلبة والأسر السعودية في الفعاليات الاحتفائية باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، التي أقامتها السفارة بمقر أكاديمية الملك فهد بالعاصمة البريطانية لندن.وأبرزت فقرات الفعاليات جانباً من الموروث الشعبي لبعض مناطق المملكة وأركان الأطباق الشعبية والقهوة العربية ونقش الحنة والملابس الشعبية، إلى جانب أركان الفنون الموسيقية والتشكيلية والتصويرية .وحظي ركن الفن التشكيلي بإعجاب الحضور، إذ قدم الفنانون السعوديون أعمالا إبداعية كان أبرزها لوحات " المسجد الحرام والمسجد النبوي، ولوحات تبرز معالم العاصمة الرياض ومدن المملكة لاسيما المواقع التاريخية " .وتخلل الاحتفالية التي حضرها منسوبو السفارة وملاحقها ومكاتبها توزيع الهدايا والأعلام الوطنية، إلى جانب الفقرات الشعرية التي تغنت بتاريخ ومجد الوطن .// انتهى //23:43ت م0268

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