اليوم الوطني / المركز الثقافي بالمدينة المنورة يحتفي باليوم الوطني الـ 89 للمملكة



المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

نظم المركز الثقافي بالمدينة المنورة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم احتفالية باليوم الوطني الـ 89، تحت شعار "همة حتى القمة".

واشتمل الحفل على برامج ثقافية واجتماعية ومسرحية واستديو للتصوير الفوتغرافي و معرض تشكيلي لفناني وفنانات المدينة المنورة، قدّموا من خلاله العديد من الأعمال التشكيلية التي تجسّد حب الوطن وولاء شعبه لقادته، احتوت على صورللمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - و لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالإضافة إلى العرضة

وعبر الحضور عن حبهم وولائهم لهذه الوطن الغالي المعطاء سائلين الله تعالى أن يديم على الوطن الأمن والاستقرار .

// انتهى //

23:37ت م

0267



المدينة المنورة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسنظم المركز الثقافي بالمدينة المنورة بالتعاون مع جمعية الثقافة والفنون بالمدينة المنورة اليوم احتفالية باليوم الوطني الـ 89، تحت شعار "همة حتى القمة".واشتمل الحفل على برامج ثقافية واجتماعية ومسرحية واستديو للتصوير الفوتغرافي و معرض تشكيلي لفناني وفنانات المدينة المنورة، قدّموا من خلاله العديد من الأعمال التشكيلية التي تجسّد حب الوطن وولاء شعبه لقادته، احتوت على صورللمؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله - و لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بالإضافة إلى العرضة السعودية وأمسيات شعرية وبعض الوصلات الغنائية الوطنية.وعبر الحضور عن حبهم وولائهم لهذه الوطن الغالي المعطاء سائلين الله تعالى أن يديم على الوطن الأمن والاستقرار .// انتهى //23:37ت م0267

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