اليوم الوطني / سمو نائب أمير حائل يرعى حفل إدارة تعليم المنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



حائل 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، بمجمع جراند مول بحائل مساء اليوم حفل الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وانطلقت الفعاليات بمسيرة الخيول العربية الأصيلة واستعراض الخيالة ثم قدمت أهازيج أشبال الكشافة .

إثر ذلك تجول سموه في أنحاء المركز واطلع على مشاركات الطلاب والطالبات.

وزار الأمير فيصل بن فهد بن مقرن صالة النشاط الطلابي " بنين ، بنات " التي اشتملت على العديد من الفعاليات منها: أركان مهن وحرف تراثية وأعمال ريادية واستديو الأبطال ومكتبة الطفل ومرسم للأطفال وفلكلور شعبي والعديد من الفعاليات المتنوعة التي تحتويها هذه الصالة.

وشهد نائب أمير منطقة حائل الحفل الخطابي الذي بدئ بالقرآن الكريم ثم أنشودة ترحيبية وعرض مرئي ثم قصيدة وطنية ، وأوبريتاً بعنوان " مجد وطن " .

وفي نهاية الحفل كرم سموه شركة عبدالله العثيم للاستثمار لتفاعلها الدائم مع المناسبات الوطنية والاجتماعية بالمنطقة حيث تسلم درع التكريم الرئيس التنفيذي للشركة محمد عبدالله العثيم.

حضر الحفل مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني ونائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي وعدد من المسؤولين .

// انتهى //

23:31ت م

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