اليوم الوطني / معالي محافظ مؤسسة النقد يهنئ القيادة بيوم الوطن (89)



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي باسمه ونيابةً عن منسوبي المؤسسة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال الخليفي في تصريحٍ خاص بهذه المناسبة الوطنية: "تستمد المملكة دستورها من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متخذة من النهضة الشاملة هدفاً رئيساً، لرفعة بلادنا التي أنعم الله الكريم عليها بالأمن والأمان، لاسيما وأنها تضم بين جنباتها أطهر بقعتين على وجه الأرض.

وأكد أن لهذه المناسبة مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي الذين يبادلون قيادته المحبة والتقدير والولاء، لما يستحضرون إنجازات تاريخية وقيم ومبادئ نبيلة واكبت توحيد صفوف هذا الكيان العظيم وأرجائه.

ولفت معاليه النظر إلى أهمية برنامج تطوير القطاع المالي بوصفه أحد أهم القطاعات التي تشارك في التنمية ونهضة البلاد بصورة مباشرة، لذا فإن هذا البرنامج التطويري الحالي للقطاع يهدف إلى تعزيز دوره ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً يستطيع بجدارة دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة قدرته لمواجهة التحديات.

وأكد أن مؤسسة النقد إلى جانب وزارة المالية وهيئة السوق المالية، تحث الخطى لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.

واختتم الخليفي حديثه قائلاً: نسأل الله أن يحفظ القيادة الكريمة لهذا الوطن ويسدد على طريق البناء والتنمية خطاها من أجل مستقبل واعد ومشرق لأبنائه الأوفياء.

// انتهى //

23:30ت م

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الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي باسمه ونيابةً عن منسوبي المؤسسة التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله –، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89.وقال الخليفي في تصريحٍ خاص بهذه المناسبة الوطنية: "تستمد المملكة دستورها من كتاب الله الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متخذة من النهضة الشاملة هدفاً رئيساً، لرفعة بلادنا التي أنعم الله الكريم عليها بالأمن والأمان، لاسيما وأنها تضم بين جنباتها أطهر بقعتين على وجه الأرض.وأكد أن لهذه المناسبة مكانة خاصة في نفوس أبناء هذا الوطن الغالي الذين يبادلون قيادته المحبة والتقدير والولاء، لما يستحضرون إنجازات تاريخية وقيم ومبادئ نبيلة واكبت توحيد صفوف هذا الكيان العظيم وأرجائه.ولفت معاليه النظر إلى أهمية برنامج تطوير القطاع المالي بوصفه أحد أهم القطاعات التي تشارك في التنمية ونهضة البلاد بصورة مباشرة، لذا فإن هذا البرنامج التطويري الحالي للقطاع يهدف إلى تعزيز دوره ليكون قطاعاً مالياً متنوعاً وفاعلاً يستطيع بجدارة دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز الادخار والتمويل والاستثمار، وزيادة كفاءة قدرته لمواجهة التحديات.وأكد أن مؤسسة النقد إلى جانب وزارة المالية وهيئة السوق المالية، تحث الخطى لتحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.واختتم الخليفي حديثه قائلاً: نسأل الله أن يحفظ القيادة الكريمة لهذا الوطن ويسدد على طريق البناء والتنمية خطاها من أجل مستقبل واعد ومشرق لأبنائه الأوفياء.// انتهى //23:30ت م0263

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