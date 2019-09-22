اليوم الوطني / نائب وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة باليوم الوطني الـ 89



جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة على كل مواطن في هذه البلاد المباركة ، نستلهم فيه معاني الفخر والاعتزاز بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله – حيث وضعت المملكة نصب أعينها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، حيث تبذل المملكة طاقاتها وإمكاناتها كافة للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتذليل العقبات في سبيل راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن .

وأفاد الدكتور مشاط أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية إذ تشهد ازدهارًا ونموًّا في شتى المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وبرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى رخاء الوطن وازدهاره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من الخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار.

واختتم معالي نائب وزير الحج والعمرة تصريحه سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.

// انتهى //

23:30ت م

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جدة 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله - بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة.وقال معاليه في تصريح بهذه المناسبة: إن اليوم الوطني للمملكة مناسبة عزيزة على كل مواطن في هذه البلاد المباركة ، نستلهم فيه معاني الفخر والاعتزاز بتوحيد هذا الكيان العظيم على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن - رحمه الله – حيث وضعت المملكة نصب أعينها خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، حيث تبذل المملكة طاقاتها وإمكاناتها كافة للعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وتذليل العقبات في سبيل راحة وطمأنينة ضيوف الرحمن .وأفاد الدكتور مشاط أن المملكة تعيش مرحلة استثنائية إذ تشهد ازدهارًا ونموًّا في شتى المجالات، بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله- وبرؤية المملكة 2030 الطموحة التي تهدف إلى رخاء الوطن وازدهاره، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وتحسين تجربتهم وإثرائها، في ظل منظومة من الخدمات المتطورة التي تقدمها المملكة للحجاج والمعتمرين والزوار.واختتم معالي نائب وزير الحج والعمرة تصريحه سائلا الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد وقادتها وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء والاستقرار.// انتهى //23:30ت م0262

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