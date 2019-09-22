اليوم الوطني / محافظ فرسان يدشن معرض الإدارات الحكومية



فرسان 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

دشن محافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي اليوم المعرض التوعوي للجهات الحكومية العسكرية والمدنية بصالة انتظار الركاب في ميناء فرسان ، ضمن احتفالات المحافظة بفعاليات اليوم الوطني الـ 89 .

وتجول المحافظ في أرجاء المعرض مطلعًا على محتوياته من المعروضات العسكرية التي تبرز جهود مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية في حفظ الأمن في الوطن الغالي ، إلى جانب أركان التوعية الصحية ، ومختلف الأركان التي تبرز منجزات الإدارات الحكومية المشاركة .

كما جرى خلال المعرض توزيع العديد من المطويات التوعوية ومطويات عن اليوم الوطني واعتزاز المواطنين بهذا اليوم المجيد .

وقد بلغ عدد زوار المعرض في يومه الأول أكثر من 620 زائرًا ، أعربوا عن إعجابهم بمحتوياته التوعوية .

// انتهى //

23:25ت م

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