اليوم الوطني / سمو الأمير سعود بن عبدالمحسن يهنئ القيادة بمناسبة اليوم الوطني الـ 89



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير

وقال سموه بهذه المناسبة : "إن الاحتفاء والسعادة التي نعيشها جميعاً نحن أبناء هذا الوطن الكريم في هذا اليوم هو تأكيد لامتناننا الكبير لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتجسيد لحجم فرحتنا بما حققته وتحققه بلادنا من إنجازات وريادة على جميع الصعد، منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا".

وتابع سموه قائلاً: "جميعنا يستحضر في هذه اليوم أمجادنا لنصنع حاضرنا ونؤسس فيه لأحفادنا مستقبلاً يليق بمسيرة هذا الوطن العظيم, ونفاخر فيه ونعتز به، لاسيما وأنه مصدر إلهامنا، ومنه نشحذ هممنا، وندفع بمواصلة طاقاتنا وعزيمتنا لتحقيق ما يسمو به وأهله نحو الرقي والإبهار في كل مناحي الخير، والتقدم والازدهار والقوة والسؤدد، في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -".

وخص سموه الجنود البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن بالتهنئة والدعاء لهم، قائلاً" أحيي أبطالنا في الحد الجنوبي ورجال أمننا البواسل في كل مكان على هذا الثرى الطاهر، وأهنئهم بهذه المناسبة الوطنية التي سيسجل تاريخها بطولاتكم وتضحياتكم في سبيل الذود عن حياض الوطن والدفاع عنه، وعن مقدساته ومكتسباته"، داعياً سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا قيادته وأمنه ومقدراته، وأن يرد بقدرته جل وعلا كيد الكائدين إلى نحورهم.

// انتهى //

23:25ت م

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الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، وللشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .وقال سموه بهذه المناسبة : "إن الاحتفاء والسعادة التي نعيشها جميعاً نحن أبناء هذا الوطن الكريم في هذا اليوم هو تأكيد لامتناننا الكبير لمؤسس هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وتجسيد لحجم فرحتنا بما حققته وتحققه بلادنا من إنجازات وريادة على جميع الصعد، منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا".وتابع سموه قائلاً: "جميعنا يستحضر في هذه اليوم أمجادنا لنصنع حاضرنا ونؤسس فيه لأحفادنا مستقبلاً يليق بمسيرة هذا الوطن العظيم, ونفاخر فيه ونعتز به، لاسيما وأنه مصدر إلهامنا، ومنه نشحذ هممنا، وندفع بمواصلة طاقاتنا وعزيمتنا لتحقيق ما يسمو به وأهله نحو الرقي والإبهار في كل مناحي الخير، والتقدم والازدهار والقوة والسؤدد، في ظل رعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله -".وخص سموه الجنود البواسل الذين يذودون عن حياض الوطن بالتهنئة والدعاء لهم، قائلاً" أحيي أبطالنا في الحد الجنوبي ورجال أمننا البواسل في كل مكان على هذا الثرى الطاهر، وأهنئهم بهذه المناسبة الوطنية التي سيسجل تاريخها بطولاتكم وتضحياتكم في سبيل الذود عن حياض الوطن والدفاع عنه، وعن مقدساته ومكتسباته"، داعياً سموه الله سبحانه وتعالى أن يحفظ لوطننا قيادته وأمنه ومقدراته، وأن يرد بقدرته جل وعلا كيد الكائدين إلى نحورهم.// انتهى //23:25ت م0260

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