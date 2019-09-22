السعودية اليوم / وكيل إمارة الرياض يحضر حفل سفارة نيبال



الرياض 23 محرم 1441 هـ الموافق 22 سبتمبر 2019 م واس

نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، حضر معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ، مساء اليوم، حفل سفارة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بفندق الماريوت بحي السفارات.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية لدى المملكة الدكتور ماهيندارابراساد سينغ راجيوت، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عددٌ من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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23:22ت م

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