شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسي يتهم إيران بالوقوف وراء هجوم "أرامكو" والان مع التفاصيل
أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أن الهجوم على منشأتين نفط «أرامكو» في بقيق وخريص، الذي تتهم إيران بالوقوف وراءه، يمثل نقطة تحول في منطقة الشرق الأوسط.
وأصدرت شركة «أرامكو»، تحذيرًا لموظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور أو مقاطع الفيديو في وسائل التواصل الاجتماعي، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة في الشركة.
وأكدت أرامكو، أنها ستتخذ الإجراءات التأذيبية الحازمة ضد غير الملتزمين بتلك التعليمات، وذلك في بيان للشركة وصفته بـ «تذكير» مؤكدة منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.
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