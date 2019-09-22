حصاد الجولة الرابعة من الدوري السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اختتمت فعاليات الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2019-2020، مع تبقي لقاء مؤجل سيجمع التعاون مع الرائد في ديربي القصيم.

وشهدت الجولة انفراد فريق الهلال بالصدارة برصيد 10 نقاط بفوزه في الكلاسيكو على الاتحاد في "جدة" بنتيجة 3-1.

وللمرة الأولى في الموسم، لا تشهد الجولة احتساب أي ركلات ترجيح، مع الوضع في الاعتبار وجود مباراة مؤجلة، لم يلعب حتى اللحظة قد يشهد ركلات جزاء.

مفاجأة الجولة وحدثها الأبرز كان تلقي النصر خسارته الأولى هذا الموسم ضد فريق الحزم بهدف دون رد في خسارة حملت الكثير من الأرقام السلبية لحامل اللقب.

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للمرة الأولى منذ 40 مباراة وتحديدا منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، لا يسجل النصر في مباراتين على التوالي وذلك بعد التعادل مع الشباب سلبيا في الجولة الثالثة.

وكذلك استقبلت شباك النصر أهدافا للمرة الأولى هذا الموسم وخسر الفريق ضد الحزم لأول مرة منذ 10 سنوات وتحديدا منذ موسم دوري المحترفين الأول 2008-2009.

"العين الرياضية" تبرز أهم أرقام الجولة الرابعة للدوري السعودي بشكل مفصل عبر الفيديوجراف التالي.