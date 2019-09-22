القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، الأحد، وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.
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وقال الديوان الملكي السعودي، في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ الإثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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