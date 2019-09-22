القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الديوان الملكي السعودي، في بيان، الأحد، وفاة والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

في اليوم الوطني الـ89.. السعودية والإمارات شراكة استراتيجية

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيانه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ الإثنين الموافق 24 / 1 / 1441هـ، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".