2019-09-22

فيديو.. الأمن العام: وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل الأمن العام مع اليوم الوطني للمملكة؛ بعرض مقطع فيديو يسلط الضوء على جهود رجاله في ضبط الحالة الأمنية في المملكة ليعيش قاطنوها في أمن وسلام.

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ويملك الأمن العام طموحات ورؤى لرجاله ورسالة حماية وذود عن الوطن، وذلك تحت شعار “وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه”.