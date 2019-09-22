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فيديو.. الأمن العام: وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعل الأمن العام مع اليوم الوطني للمملكة؛ بعرض مقطع فيديو يسلط الضوء على جهود رجاله في ضبط الحالة الأمنية في المملكة ليعيش قاطنوها في أمن وسلام.
ويملك الأمن العام طموحات ورؤى لرجاله ورسالة حماية وذود عن الوطن، وذلك تحت شعار “وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه”.
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