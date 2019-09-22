فيديو.. المظليون يرفعون علم المملكة في سماء عسير

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

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شارك المظليون السعوديون، اليوم الأحد، في العرض العسكري المقام على طريق الملك عبدالعزيز الحزام الدائري بمنطقة عسير، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وحلقت المظلات السعودية في سماء أبها رافعين علم المملكة، كما شاركت القوات المسلحة في استعراض العربات المدرعة، بمشاركة من جميع الجهات الحكومية.