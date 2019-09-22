- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم فيديو.. المظليون يرفعون علم المملكة في سماء عسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. المظليون يرفعون علم المملكة في سماء عسير
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
شارك المظليون السعوديون، اليوم الأحد، في العرض العسكري المقام على طريق الملك عبدالعزيز الحزام الدائري بمنطقة عسير، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وحلقت المظلات السعودية في سماء أبها رافعين علم المملكة، كما شاركت القوات المسلحة في استعراض العربات المدرعة، بمشاركة من جميع الجهات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المظليون يرفعون علم المملكة في سماء عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.