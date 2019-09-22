وزير الحج والعمرة: 89 عامًا والمملكة قلب العالم 

2019-09-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

رفع معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن أسمى التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة .

وقال معاليه في تصريح صحفي:” في مناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة نستلهم قيم الإيمان والتضحية من مؤسس هذا الكيان الشامخ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – ومن أبنائه البررة من بعده ليتعلم منها أجيال الحاضر والمستقبل ليكونوا خير سواعد في بناء هذا الوطن لتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030″.

وأضاف معاليه :” 89 عامًا والمملكة قلب العالم ومهبط الوحي ومنبع الرسالة تستقبل ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، وتولي جلّ اهتمامها وعنايتها بالحرمين الشريفين منذ تأسيسها وحتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – حيث يشهد الحرمان الشريفان توسعات تاريخية وتطويرًا للبنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وتجند الدولة أعزها الله كافة طاقاتها ومواردها لخدمة ضيوف الرحمن خلال كافة مراحل رحلتهم الإيمانية .

وأكد معالي وزير الحج والعمرة رئيس لجنة برنامج خدمة ضيوف الرحمن أن تدشين خادم الحرمين الشريفين بحضور سمو ولي العهد – حفظهما الله – في شهر رمضان الماضي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030 يترجم اهتمامهما – أيدهما الله – بالإسلام والمسلمين والعناية الخاصة بضيوف الرحمن، حيث يقدم البرنامج أكثر من 130 مبادرة تشارك فيها أكثر من 32 جهة حكومية، لتحقيق ثلاثة أهداف إستراتيجية للرؤية الطموحة وهي تيسير استضافة مزيد من المعتمرين وتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، وتقديم خدمات ذات جودة للحاج والمعتمر، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية.

وأشار معالي وزير الحج والعمرة إلى أن المملكة استقبلت أكثر من 100 مليون حاج منذ عام 1390هـ، وأكثر من 100 مليون معتمر خلال العقود الثلاثة الماضية، وستستقبل هذا العام ما يقارب 10 ملايين معتمر خلال عام واحد، وبهمة لا تعرف إلا القمة ستستقبل في 2030 أكثر من 30 مليون معتمر كل عام، في ظل ما تسخّره من خدمات متقدمة وتقنيات متطورة، وبشعبها المضياف المحب لخدمة ضيوف الرحمن، إذ لا يخلو بيت في المملكة إلا وفيه من يعمل في خدمة ضيوف الرحمن.

واختتم معالي وزير الحج والعمرة سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها ورخاءها واستقرارها في ظل قيادتها الحكيمة.







