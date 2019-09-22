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تشكيلة سلمان بالقوارب في ضباء

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2019-09-22

تشكيلة سلمان بالقوارب في ضباء

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

نظم مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة ضباء، اليوم، وبمشاركة صيادي المحافظة ضمن الاحتفال باليوم الوطني التاسع والثمانين، فعالية التشكيل البحري بالقوارب لاسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير ، بخليج ضباء؛ تعبيرًا عن الولاء للقيادة الرشيدة وحبهم لهذا الوطن الغالي على قلوبهم وفرحتهم بهذه المناسبة الغالية.

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وتقدم مدير مكتب الوزارة بمحافظة ضباء، مهدي ناصر العطوي، نيابة عن المشاركين من المكتب والصيادين بالشكر والتقدير لمحافظ ضباء محمود الحربي؛ لترحيبه وتشجيعه لهذه المشاركة.

كما شكر بلدية المحافظة التي قامت بدورها بتسهيل تنفيذ هذه الفعالية في مياه البحر، والتي تأتي ضمن عدد من الفعاليات التي تقام في المحافظة بهذه المناسبة الغالية.




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