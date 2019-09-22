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#وظائف شاغرة لدى التصنيع الوطنية بينبع والجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ينبع، والجبيل.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مشرف- تفتيش الصيانة الكهربائية والإصلاح (ينبع): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو المجالات ذات الصلة.
. مهندس إنتاج- البولي بروبلين (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.
. مهندس- المعدات الدوارة (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو ما يعادلها.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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