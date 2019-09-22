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2019-09-22 الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من حاكم رأس الخيمة متابعات الخليج 365 - واس تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية تهنئة من أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية .

كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – برقية تهنئة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – برقيتي تهنئة مماثلتين من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة بمناسبة اليوم الوطني.







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