عروض هايبر بنده اليوم احتفالاً باليوم الوطني وتوضيحات مهمة من الأسواق

ما زالت عروض هايبر بنده لهذه الفترة مستمرة والتي تطرح جديد التخفيضات والخصومات بشكل يومي، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الذي تحتفل به المملكة العربية السعودية منذ عدة أيام، وهو الذي يوافق غدًا الإثنين 23 سبتمبر، وبكل تأكيد فإن الأسواق تتمتع بشعبية وشهرة كبيرة بين المواطنين السعوديين، وهوما يجعلها تقدم عروضها بطريقة متميزة تتناسب مع قوتها في مجال التجارة بالتجزئة وإرضاءًا لعملاءها، الذين يُقدرون بالملايين وبرغم أنها كانت تطرح ثلاثة عروض فقط أسبوعيًا، إلا أنها بكل تأكيد أرادت في ذلك الأسبوع مشاركة كل المملكة في احتفالاتها.

عروض هايبر بنده اليوم احتفالاً بـ اليوم الوطني

منذ ساعات قليلة طرحت الشركة عرضًا على شيكولاتة كواليتي ستريت ماكنتوش، وهي عبوة تحتوي على 1250 جرام وبسعر 59 ريال، وبتخفيض يقترب من 50% تقريبًا، حيث كان سعرها 104 ريال سعودي قبل تطبيق الخصم المُعلن، كما أعلنت بنده كذلك عن توضيحات مهمة بشأن الاحتفالات، حيث أكدت أنها سوف تقدم هدايا رمزية لعملاءها مع تقديم التمور والقهوة، وإتاحة الفرصة لهم بالمشاركة على منصتها من خلال التقاط الصور وتسجيل التهاني.

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هذا بالإضافة إلى عروض هايبر بنده الخيالية على الشاشات بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك على شاشة توشيبا التي انخفض سعرها من 2099 ريال إلى 1299، وبخصم كبير كذلك كانت شاشات سكاي وورث حاضرة وبتخفيض 600 ريال سعودي.

هذه وما زالت العروض والخصومات بالمملكة مستمرة، من عدد كبير من المؤسسات والمراكز التجارية حتى نهاية هذا الشهر الميلادي.