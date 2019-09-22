رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم عبر الشركة السعودية للكهرباء…

أطلقت الشركة السعودية للكهرباء رسميًا عبر موقعها الإلكتروني خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء للمواطنين، كما وفرت عملية سداد الفواتير إلكترونيًا عبر خدمة فواتيري، بالإضافة لتوفير فرصة تقديم ورفع الشكاوى اللازمة الخاصة بارتفاع أسعار الفواتير أور القراءات الغير دقيقة وصحيحة للعدادات، وذلك في إطار الخطى التي تتبعها الحكومة السعودية في توفير الخدمات إلكترونيًا تيسيرًا على المواطنين ورفع العبء عنها.. ننشر لكم رابط الدخول عبر الشركة السعودية للكهرباء خلال السطور التالية.

الاستعلام عن فواتير الكهرباء

ويمكنك الآن وعبر الدخول للبوابة الإلكترونية للشركة السعودية للكهرباء من معرفة قيمة الفاتورة الشهرية وقيمة استهلاكك من الكهرباء بالكيلو من خلال الحاسبة التقديرية لها حتى يتسنى لك معرفة مدى مطابقتها للفواتير، فضلاً عن إتاحة رفع الشكاوى عن الأعطال وعن ارتفاع أسعار الفواتير المبالغ فيها وكذلك قراءات العدادات الكهربائية غير الصحيحة، على أن يتم سداد الفواتير من خلال تطبيق الهاتف المصرفي أو الصراف الآلي أو نقاط البيع البنكية عبر حسابك الشخصي في البنك.

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أرقام مهمة لشكاوى الكهرباء

رقم 8001259000 أو الاتصال برقم هاتف (920000222)

مركز خدمة المشتركين (920001100).

رقم الطوارئ (933)

رابط التسجيل لشركة الكهرباء

وقبل الدخول والتسجيل لبوابة الشركة السعودية للكهرباء،



فإنه يرجى العلم بأنه يمكنك معرفة والتعرف على قيمة أسعار الشرائح الكهربائية المختلفة وسهولة حساب الاستهلاك الشهري من الكهرباء عبر الدخول لرابط: https://www.se.com.sa/ar-sa/Pages/home.aspx، ثم تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم السجل، كما يمكنك إنشاء حساب جديد.