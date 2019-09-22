شكرا لقرائتكم خبر عن المراعي وفيسبوك يطلقان أول فلتر على انستجرام في الشرق الأوسط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

احتفالًا باليوم الوطني ٨٩، أطلقت المراعي أول فلتر بتقنية الواقع المعزز على إنستجرام في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة فيسبوك العالمية، حيث يتيح لرواد وسائل التواصل الاجتماعي تجربة عدسة الواقع المعزز مباشرةً من إنستجرام وتزيين أنفسهم بألوان العلم السعودي والنظارات ثلاثية الأبعاد.

قال عبد الله ناصر العتيبي، مدير الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في شركة المراعي، إن وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تغييراً كبيراً في كيفية تواصل الشركات مع عملائها، حيث تقوم المراعي بمواكبة ذلك على حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأضاف: "يسعدنا التعاون مع فيسبوك في إطلاق هذا الفلتر، حيث تسعى المراعي دائمًا إلى مواكبة آخر التطورات في أنماط الاتصال الجماهيري للوصول إلى عملائها، أينما كانوا". معربًا عن شكره لشركة سبارك شريك المراعي الرقمي، لجهودها في هذا السياق.

من جانبه قال المدير الإقليمي لفيس بوك في الشرق الأوسط رامز شحادة، إن قصص إنستجرام هي منصة الأفراد والعلامات التجارية للتعبير عن أنفسهم، حيث أضاف الواقع المعزز إمكانيات غنية وتفاعلية للحظات اليومية إذ يمنح المبدعين طرقًا جديدة للتواصل مع مجتمعاتهم.

وأضاف شحادة: «نحن متحمسون لإطلاق المراعي أول فلتر للواقع المعزز في منطقة الشرق الأوسط ونتطلع إلى رؤية جمهورهم يشارك لحظات في جو من المرح والفن والإبداع».

كانت شركة فيسبوك قد أطلقت برنامجها للعلامات التجارية لإطلاق عدسات الواقع المعزز على انستجرام في أوائل أغسطس، واستفادت شركة المراعي من هذه الميزة من خلال إطلاق تجربة واقع افتراضي ممتعة لمحبيها.