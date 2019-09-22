شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أرامكو: نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكد رئيس شركة أرامكو أمين الناصر أن أرامكو اليوم أقوى من أي وقت مضى، وذلك خلال زيارته للأبطال الذين لم يتوقفوا عن العمل في خريص وبقيق، ناقلاً لهم شكر القيادة.

وقال الناصر لهم خلال الزيارة: «أنتم فخر الشركة وفخر الوطن، ما تصنعونه من أعمال جبارة يفوق الوصف، سمعة أرامكو وموثوقية المملكة في العالم أثمن من أي شيء، نحن اليوم أقوى من أي وقت مضى».