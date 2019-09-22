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تعرضت طفلة أقل من سنة إلى إصابة خطيرة نتج عنها تهتك لأطراف أصابع القدم، كما تعرضت سيدة في العشرينات لإصابة خطيرة.
وتعرض باقي أربع نساء مع طفلة لإصابات متوسطة وشاب لإصابة متوسطة بعد وقوع حادث انقلاب على طريق قلوة مساء اليوم.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إنه وقع حادث انقلاب مساء اليوم الأحد ونتج عنه عدة إصابات.
وأضاف "الزهراني" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:10 مساء اليوم عن حادث انقلاب على طريق قلوة الفرشة قبل النفق.
وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود ثماني إصابات بالموقع من عائلة واحدة منها إصابتان خطيرتان، تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة العام وثلاث إصابات متوسطة وثلاث إصابات بسيطة، تم التعامل معها إسعافيًا أيضًا ونقلت لمستشفى قلوة العام.
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 10:49 PM
خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر باشرت الحادث
تعرضت طفلة أقل من سنة إلى إصابة خطيرة نتج عنها تهتك لأطراف أصابع القدم، كما تعرضت سيدة في العشرينات لإصابة خطيرة.
وتعرض باقي أربع نساء مع طفلة لإصابات متوسطة وشاب لإصابة متوسطة بعد وقوع حادث انقلاب على طريق قلوة مساء اليوم.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إنه وقع حادث انقلاب مساء اليوم الأحد ونتج عنه عدة إصابات.
وأضاف "الزهراني" أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 16:10 مساء اليوم عن حادث انقلاب على طريق قلوة الفرشة قبل النفق.
وأردف "الزهراني" أنه تم توجيه خمس فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع، وعند وصول أول فرقة ومسح الموقع اتضح وجود ثماني إصابات بالموقع من عائلة واحدة منها إصابتان خطيرتان، تم التعامل معها إسعافيًا بالموقع ونقلت من قِبل فرق الهلال الأحمر إلى مستشفى قلوة العام وثلاث إصابات متوسطة وثلاث إصابات بسيطة، تم التعامل معها إسعافيًا أيضًا ونقلت لمستشفى قلوة العام.
، بتر قدم طفلة رضيعة و7 إصابات لأسرة بعد حادث انقلاب ،
المصدر : الخليج 365
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