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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد مملكة البحرين بهذه المناسبة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية .
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، برقية تهنئة مماثلة من رئيس وزارء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .
22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441 10:42 PM
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة العربية السعودية.
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد مملكة البحرين بهذه المناسبة.
كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية تهنئة من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسعة والثمانين للمملكة العربية السعودية .
وتلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، برقية تهنئة مماثلة من رئيس وزارء مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة .
، القيادة تتلقى برقيتَيْ تهنئة من ولي عهد البحرين ورئيس الوزراء بمناسبة اليوم الوطني الـ89 ،
المصدر : الخليج 365
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