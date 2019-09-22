محمد بن مسعود - الدمام - توشح مبنى المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة باللون الأخضر احتفاءً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك تعبيراً عن الحب والولاء والانتماء لذلك الوطن الغالي ولقائد مسيرتنا ونهضتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، على ما يبذلانه في خدمة الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما. Advertisements ، شاهد.. "911" تتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني الـ 89 ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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