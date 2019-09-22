||الجديد هنا|| أحدث ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين الهلال في صدارة الترتيب بعد الجولة الرابعة

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز عرب فور نيوز، يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن أخر ترتيب لجدول الدوري السعودي للمحترفين، الذي يتابعه الملايين في المملكة وفي كافة البلدان العربية، لقوة المنافسة فيه فهو ثاني أغلى مسابقة في قارة أسيا،حيث تقدر القيمة السوقية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، ب 473,70 مليون يورو، ويعتبر نادي الهلال أكثر الأندية حصولاً على اللقب، حيث توج بالقب 15 مره وحل وصيفاً 13 مره.

انتهت الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بتصدر الهلال لجدول المسابقة، بعد أن حصد 10 نقاط من المباريات الأربعة التي خاضها، ويأتي الفيصلي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما تراجع حامل اللقب إلي المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

جدول ترتيب فرق الدوري السعودي بعد مباراة الجولة الرابعة

قائمة الشرف للفرق الحاصلة على لقب الدوري السعودي