تجديد الاقامة للوافدين:رابط وطريقة الاستعلام عن تجديد الاقامة للوافدين عبر موقع أبشر وزارة الداخلية

تسعي المملكة العربية السعودية كغيرها من الدول الي تيسير الإجراءات الخاصة بتجديد الإقامة للوافدين سواء ان كان عاملين او مرافقين، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، ويتم تجديد الإقامة للوافدين وذلك بعد القيام بالتالي:-

التأكد بألا هناك أية التزامات مادية غير مدفوعة من قبل الوافد.

تسديد كل التأمينات والمصروفات الخاصة بمدة الإقامة الخاصة بالعامل في المملكة العربية السعودية.

رابط وطريقة الاستعلام عن تجديد اقامة الوافدين

خطوات تجديد الإقامة إلكترونيا:

الدخول الي موقع أبشر وزارة الداخلية السعودي.

قم باختيار الخدمات الالكترونية، بعد ذلك خدمات الجوازات وبعدها تجديد الاقامة.

قم بملء البيانات المطلوبة الخاصة بالشخص.

ثم يتم تسديد مصاريف التجديد بنكيا (عن طريق البنك) وذلك بعد الانتهاء من التسجيل الالكتروني.

بعد ذلك يقوم الموقع بمراجعة البيانات.

ملء البيانات الخاصة بجواز السفر عند طلبها.

ستظهر رسالة للموافقة علي الأحكام، قم بالموافقة وعندها تكون قد تم تجديد الاقامة.

الاستعلام عن تجديد اقامة وافد

وتكون بهذه الطريقة قد قمت بالاستعلام عن وافد برقم الجواز بطريقة الكترونية بدون عناء أو الخروج من المنزل من خلال موقع أبشر وزارة الداخلية .