KNOW رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد وتاريخ انتهاء الإقامة والتأكد من هوية مقيم عبر بوابة أبشر...

يبحث الآلاف من المغتربين يومياً بصورة مستمرة ومتكررة فى المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، ومن الجدير بالذكر أن الإقامة هي التصريح القانوني بين الوافد والدولة للعيش والعمل بها، ولذلك يجب على كل وافد أن يحرتم هذا القانون ولا يتعداه حتى لا يتعرض للمسائلة.

ونحن في موقعنا “عرب نيوز” نهتم بكل الخدمات السعودية المقدمة من كافة الوزارات للمغتربين، ونوضح لكم في هذا المقال رابط الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، فإلى نص المقال.

الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

كان للجهد الكبير الذي بذلته وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر فى تقديم كافة خدماتها بصورة إلكترونية له اثر ملموس عند المواطن السعودي، فقد وفر عليه الكثير من الوقت والجهد الذي كان يبذله من أجل الإستعلام عن هذه الخدمات، وعلى راس هذه الخدمات خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامة وافد.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

بإمكانك الآن أن تستعلم عن كافة المعلومات التي تريدها بخصوص إقامتك بالمملكة العربية السعودية بكل سهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، ونحن نوفر لك كافة الخطوات التفصيليلة لعملية الإستعلام عن صلاحية الإقامة كالتالي: