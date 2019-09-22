entehaa eqama أبشر الجديد: الإستعلام عن صلاحية الاقامة 1441 مع الاستعلام عن هوية مقيم وتاريخ انتهاء...

لا يخفى على أحد كمية البحث الكبيرة عن طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين في المملكة العربية السعودية وكافة دول الخليجن ونخص بالذكر هنا طريقة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة في الأراضي السعودية، فالإقامة من أهم وأكثر المواضيع التي تشغل بال كل المغتربين.

ولقد قدمت وزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر طريقة الإستعلام عن الإقامة للوافدين بطريقة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، ونوضح لكم فى هذه المقالة من خلال موقعنا “عرب نيوز” خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

تقدم وزارة الداخلية السعودية عدة خدمات إلكترونية من خلال بوابتها أبشر تُعد هى الخدمات الأكثر انتشاراً وطلباً بين المواطنين والمغتربين، ومن أهم هذه الخدمات خدمة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الاقامة، ولكي تستعلم عن كل المعلومات التى تخص اقامتك من موعد انتهاء وكيفية تجديدها، تابع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية.

للخدمات الإلكترونية. اكتب رقم الإقامة والرمز المرئي ثم اضغط عرض.

الآن سوف تظهر لك صلاحية الإقامة الخاصة بك.

استعلام عن تجديد اقامة

يقوم ملايين المغتربين في الأراضي السعودية بالاستعلام عن تجديد الاقامة الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية التى قد تلاحقهم فى حالة كسر تاريخ انتهاء الاقامة بدون تجديد، وقد وضحنا أعلى المقال خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة وطريقة التجديد بالتفصيل.

وفى نهاية مقالنا نود أن نكون قد قدمنا لكم مقال مميز ومفصل، ولأي استفسار أو سؤال من فضلك قم بترك تعليق بالأسفل، وسنرد عليك فى أقرب وقت ممكن