salahyat eqamt أبشر الجديد| رابط الاستعلام عن صلاحية اقامة مقيم أو وافد والتأكد من هوية مقيم

يبحث الملايين من داخل المملكة العربية السعودية من المغتربين المصريين والعرب عن خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وهذه الخدمة هي خدمة مُقدمة من وزارة الداخلية السعودية عبر البوابة الشهيرة أبشر جوازات، وقد طورت الخدمة وطورتها ضمن خدمات أخرى كثيرة بصورة إلكترونية سهلة.

ومن هنا نناشد كل إخواننا المصريين المغتربين في الأراضي السعودية التأكد من تاريخ صلاحية الإقامة الخاصة بهم وتجديدها فور انتهائها حتى لا يتعرضوا لأي نوع من المسائلة القانونية، ونحن نوضح لكم خلال هذه المقالة خطوات الاستعلام عن صلاحية الاقامة ومعرفة تاريخ انتهاء الاقامة، فتابعونا.

الاستعلام عن صلاحية الاقامة

مكثت وزارة الداخلية السعودية فترة طويلة لكي تضع خطط ونظم لكي تقدم كل خدماتها للمواطنيين السعوديين والمغتربين بششكل إلكتروني بسيط، وقد وضعت نظم وقوانين تحدد موضوع اقامة أي عامل وافد إلى الأراضي السعودية، وعلى كل العاملين الإلتزام بها، ونوضح لكم خلال خطوات بسيطة خطوات الايتعلام عن صلاحية الاقامة كالتالي:

ادخل إلي بوابة أبشر التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

التابعة لوزارة الداخلية السعودية. قم بالضغط على الخدمات الإلكترونية.

اكتب رقم الإقامة والرمز المرئى.

الان تظهر لك جميع البيانات الخاصة بإقامتك.

معرفة تاريخ انتهاء الإقامة

وضعت المملكة العربية السعودية خطط طموحة من أجل رؤية السعودية 2030م، وقد أثر هذا بشكل كبير على تغيير فلسفة تفكير الكثير من الوزارات السعودية بحيث تقدم خدماتها بطرق تقنية، وتعد خدمة الإستعلام عن انتهاء الإقامة

من أكثر الخدمات التي أفادت ملايين المقيمين بالدولة.

نرجو فى نهاية مقالنا أن يكون المقال قد حاز على إعجابكم، ونحن مستعدين للرد على أي سؤال وبأقصى سرعة، فقط اترك تعليق بالأسفل.