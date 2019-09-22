صور.. إطلالة جوية مفعمة بالجمال والسحر لمرسى ضبا على ساحل البحر الأحمر

نشرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني صوراً من المرسى البحري الذي يزين مدينة “ضباء” بمنطقة تبوك على البحر الأحمر، ويضفي على المدينة جمالاً على جمالها.

وأوضحت الصور مرسى الخريبة الذي أنشئ ليكون أول مرسى سياحي ترفيهي على ساحل البحر، وعلى أرض مخصصة من قبل بلدية محافظة ضباء، بمساحة 10 آلاف متر مربع، في مشاهد خلابة. وظهرت في الصور قوارب التنزه، والمياه الزرقاء التي تريح وتسعد كل من ينظر إليها، إضافة إلى وجود محلات ومطاعم وساحة لخدمات المتنزهين، إلى جانب الجلسات على الشاطئ المجاور وممشى وساحل رملي.