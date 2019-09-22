فرحة جازان: أعلام وأغانٍ وطنية وسعادة على الوجوه -صور

وثقت الكاميرات بالفيديو والصور فعاليات احتفالات المواطنين بذكرى اليوم الوطني الـ(89)، والمقام بالكورنيش الشمالي لمدينة جازان، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه بعدة مدن بالمملكة. واكتظ موقع الفعاليات بالمواطنين والمواطنات وأطفالهم الذين توشحوا بالأعلام السعودية وارتدى الأطفال والكبار ملابس تحمل العبارات الوطنية والألوان الخضراء والبيضاء التي تعبر عن الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن. وتناغمت الأغاني الوطنية المختلفة بأصوات مطربين سعوديين وخليجيين بالاحتفال باليوم مع رقصات العرضة السعودية والعروض الشعبية التي تعبر عن فرحة المواطنين بذكرى اليوم الوطني للمملكة.

ورشة عمل للأطفال:

ومن فعاليات الاحتفال باليوم ركن ورشة عمل للأطفال، التي تتضمن الرسومات والألوان وألعاب المتنوعة، حيث لاقى الركن إقبالًا كثيفًا من الأطفال، وسط تنظيم رائع حظي باستحسان الأطفال وأسرهم.

النقش على حجر طويق:

ومن ضمن فعاليات الاحتفال باليوم ركن النقش على حجر طويق العريق بجملة من ثلاث كلمات لتخليد الذكريات، حيث سيتم تجميع النقوش لاحقًا لتكوين قطعة واحدة متراصة ومتينة وشامخة مع نقوش 13 منطقة من مختلف أرجاء المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ(89).

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