“الأرصاد”: نراقب “حالة مدارية” فوق بحر العرب

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تشكل حالة مدارية شرق بحر العرب، مشيرةً إلى تأثير تلك الحالة في المملكة. وذكرت هيئة الأرصاد –عبر حسابها بموقع التوصل تويتر– أنه من خلال تحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، اتضح لدى المختصين بالأرصاد في الهيئة، تكوُّن حالة مدارية شرق بحر العرب. وأضافت الأرصاد أنها تراقب آخر تحديثات الحالة، مشيرةً إلى أن التوقعات تكشف –بمشيئة الله– عن تحرُّك الحالة المدارية باتجاه الشمال الغربي دون أي تأثير مباشر في أجواء المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الأحد– تدني مستوى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق الشرقية، وحائل، والقصيم، والرياض، والجوف، والحدود الشمالية. في حين تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًّا على جنوب المملكة وغربها، تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المملكة الغربية والشرقية.